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EPDK'dan flaş hamle! İptal edebilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans iptali yapabilecek.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:23
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı

EPDK'dan flaş hamle! İptal edebilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı
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EPDK'nin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

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