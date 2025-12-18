Şirketten yapılan açıklamaya göre, bp'nin şu anki CEO'su Murray Auchincloss bugünden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldı.

Auchincloss'tan boşalan CEO'luk görevini, 1 Nisan 2026'dan itibaren Meg O’Neill üstlenecek.

bp'nin mevcut Tedarik, Ticaret ve Nakliyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carol Howle, O’Neill CEO olarak göreve başlayana kadar geçici CEO olarak görev yapacak. Murray Auchincloss ise sorunsuz bir geçiş süreci sağlamak amacıyla Aralık 2026'ya kadar danışmanlık yapacak.

Meg O’Neill hali hazırda Avustralya merkezli uluslararası enerji şirketi Woodside Energy'nin CEO'su olarak görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bp Yönetim Kurulu Başkanı Albert Manifold, O’Neill'in şirkete katılmasından memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kapsamlı bir planlama sürecinin ardından, Yönetim Kurulu bu geçişin daha basit, yalın ve karlı bir şirket olma amacıyla yürüttüğümüz stratejik vizyonumuzu hızlandırmak için bir fırsat yarattığına inanıyor. Son yıllarda ilerleme kaydedildi, ancak hissedarlarımız için değeri en üst düzeye çıkarmak için gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla daha fazla titizlik ve özen gerekiyor."

Manifold, Auchincloss'a şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şirketin yeni CEO'su O’Neill de bu görevi üstlenmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "bp'nin liderlik ekibi ve dünya çapındaki meslektaşlarımla birlikte çalışarak şirketin performansını artırmak, inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik etmek ve dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için üzerimize düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketteki 30 yılının ardından ayrılma kararı alan Auchincloss ise, yönetimi "yeni bir lidere devretmenin tam zamanı" olduğunu belirtti.