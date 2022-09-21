21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yerli ve milli fabrikaları satan AKP seçim yaklaşınca fabrika müjdesi verdi

Yerli ve milli fabrikaları satan AKP seçim yaklaşınca fabrika müjdesi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Türkiye'de altın üretiminin yıl sonunda 40 tonu aşmasının beklendiğini açıkladı. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de cevherinin tonu sadece 200 dolar olan bor madeninin işlenmesi içinse Ocak ayında yeni bir fabrikanın açılacağını söyleyen Kalaycı, “Bor karbürün tonu 40 bin dolar. Sorumuzun cevabı da bu” dedi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:51
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı duyurdu. Yerli ve milli fabrikaları satan AKP seçim yaklaşınca fabrika müjdesi verdi. Cevheri 200, işlenmişi 40 bin dolar: Ocak ayında

Yerli ve milli fabrikaları satan AKP seçim yaklaşınca fabrika müjdesi verdi
+
Aa
-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen "İkinci Maden Kurtarma Yarışması" kapsamında basın mensuplarının madencilik sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı. Madenlerin günlük hayatın her alanında çokça kullanıldığına işaret eden Kalaycı, “Madenleri hayatımızdan çıkarıp alalım, inanın insanoğlu 'taş devrine' döner. Bugünkü çağdaş medeniyet seviyesine gelirken, madenleri işleyerek gelmişiz. İnsanoğlu madenlerin adını devirlere vermiş. Türkiye'nin en büyük problemi, ekonomik anlamda 'cari açık' diye açıklanır. Türkiye'de 2000'de altın üretimi yok. 2001'de 1,4 ton. Altın, Türkiye'de üretimi yeni olan bir maden. Altın üretimi 2020'de 42 ton, 2021'de 39 ton oldu. Bu yılki hedefimiz salgın koşullarına rağmen 40'lı rakamları geçmek” dedi.

Yeni bir "Maden Yasası" taslağı üzerinde çalıştıklarını aktaran Kalaycı, "Altın madeni, bakır madeni olsun fark etmiyor. Toprağı delelim, sondaj yapalım, numune alalım, ekonomik bir değer elde edelim. O bölge insanını harekete geçirmek çok zor, çünkü madencilik algısı çok negatif. Maden sahalarının işlem bittikten sonra rehabilite edilmesi gerekiyor. Hazırladığımız yeni maden yasasında rehabilitasyona daha çok önem verdik. Söz konusu yasa taslağını bu aşamada meclise sevk etmek pek kolay olmaz. Ancak, orada maden sahalarının rehabilitasyonu konusunu bir fon oluşturularak fonun madencilik işlemlerinden sonra şirketlerin rehabilitasyonda kullanmasını amaçlamıştık” diye konuştu.

Kalaycı, Türkiye'nin potansiyelinin madencilikten kaynaklı cari açığı kapatacak büyüklükte olduğunu vurgulayarak, ocakta açılacak bor karbür fabrikası hakkında bilgi verdi.

Çin ve Hindistan'da işçilik maliyetlerinin Türkiye'den çok daha düşük olduğunu anlatan Kalaycı, "Türkiye'den çıkarılan doğal taş dediğimiz mermer, blok şekilde ihraç edilebiliyor. Bunları işlemeye kalktığınızda oradaki rekabet gücünüzü kaybediyorsunuz. Bu doğal taşlar için geçerli. Diğer madenleri, en azından ara ürünlere dönüştürerek işleyip ekonomiye kazandırıp ihraç ediyoruz. Bordaki mesele ise biraz daha farklı. Bor, Türkiye'de uzun yıllar cevher olarak yani çıkarıldığı gibi ihraç edilmiş. Sonra borik asite dönüştürülerek ihraç edilmiş. Borik asitin tonu 800 dolar civarında. Boru, borik asite, daha sonra da karbüre dönüştürüyoruz. Bununla ilgili fabrikamız ocak ayında açılıyor. Bor karbür fabrikası. Bor karbürün tonu 40 bin dolar. Sorumuzun cevabı da bu. Cevher olarak 200 dolar” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asker
21.09.2022 16:27
Cumhuriyet tarihinin bütün fabrikalarını satanlar fabrika kuracakmış kim inanır size.  
 
mmt
21.09.2022 16:16
zaten altın bulunmasından bıkılmıştı biraz değişiklik iyidir.altın ve doğalgaz aynı yerde bulundu diyebilirler.pencereleri ve cepleri açın diye bağırsınlar.  
 
Serdar
21.09.2022 16:16
Aferin size ya . Yirmi senedir nerdeydiniz aklınız yeni başınıza geldi herhalde bu teraneyi yirmi sene öncede söyleyip gelmiştiniz. O zamanda 2 trilyon dolardan bahsediyordunuz bor için.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
4
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
5
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
6
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
7
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.