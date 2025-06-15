Enerjide yatırımcılara “süper izin” getiren yasa teklifi için çağrı

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Meclis Başkanlığı’na sunulan, enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin, "Ülkemizi enerji ve maden şirketleri için daha da dikensiz gül bahçesi yapan söz konusu kanun teklifine karşı ekoloji ve meslek örgütleri ile siyasi partilerin hep birlikte mücadele ederek, teklifin yasalaşmasını engellemek için hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan, enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan torba yasa teklifi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yapılan düzenleme ile çevresel etki değerlendirmesi ile diğer izin süreçlerinin eş zamanlı olarak yürütülebilmesinin amaçlandığı, yatırımların hayata geçmesinin hızlandırılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, düzenlemeyle ÇED ve Ruhsat Süreçlerinin kısaltılacağı, ÇED sürecinde diğer izinlerin alınabileceği, maden alanlarına denk gelen ormanların, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ücretsiz devredileceği, kurumlardan görüş alma süreçlerinin MAPEG tarafından yürütüleceği belirtildi.

"ZEYTİNLİKLER MADENCİLİĞE AÇILACAK, ENERJİ YATIRIMLARINDA ORMAN TAHSİS İZİNLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK"

Teklifle ayrıca, stratejik ve kritik madenlerde acele kamulaştırma yapılacağı, Cumhurbaşkanlığına sınırsız yetki verileceği, bir alanda farklı madenlerin olması durumunda daha önce tek ruhsat verilirken şimdi farklı ruhsatlar düzenlenebiliceği, Muğla yöresindeki termik santrallara kömür sağlamak için zeytinliklerin madenciliğe açılacağı, enerji yatırımlarında orman tahsis izinlerinin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOORDİNATLAR AKBELEN CİVARINDAKİ PARSELLERE DENK GELMEKTE"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji ve maden yatırımları için imar planı yapabilecek, inşaat ruhsatı düzenleyebilecek. Kamulaştırma kararları "tapu" sayılacak. EPDK’ya acele kamulaştırma yetkisi verilecek. Yapı ruhsatı almadan işletmeye geçmiş olan enerji yatırımlarından bu belgeler istenmeyecek, üretim devam edecek. Kanun Teklifi ekinde yer alan iki adet kroki ve koordinat tablosu yer alan zeytinlikler kamulaştırılacak ve kömür madenciliği yararına açılacak. Tabloda N19 ve N20 No’lu pafta noları yer almaktadır. Koordinatlar Muğla, Yatağan, Kemerköy civarına, büyük ihtimalle Akbelen civarındaki parsellere denk gelmektedir.

Ülkemizi enerji ve maden şirketleri için daha da dikensiz gül bahçesi yapan söz konusu kanun teklifine karşı ekoloji ve meslek örgütleri ile siyasi partilerin hep birlikte mücadele ederek, teklifin yasalaşmasını engellemek için hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz."