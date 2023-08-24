Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık

Günlük hayatta gerçekleştirdiğiniz bazı aktiviteler siz farkında olmadan enerjinizi tüketen alışkanlıklara dönüşebiliyor. İşte farkında olmadan yaptığınız ve enerjinizi tüketen 7 alışkanlık…

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Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık 2

1. Toksik ilişkiler

Günümüzün hızla değişen dünyasında, insan ilişkileri de giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu ilişkilerin içinde yer alan en sıkıntılı unsurlardan biri de toksik ilişkiler. Aşk, arkadaşlık, aile bağları, çalışma ilişkileri ve iş veren-çalışan dinamikleri; hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilen toksik ilişkiler, aslında içten içe bizi yıpratan ve tüketen unsurların başında geliyor. Toksik ilişkiler, adeta zehirli bir gaz gibi sinsi bir şekilde etrafımızı sarabilir. İlk başlarda fark edilmezler, hatta bazen kendimizi onların içinde bulduğumuzda dahi kabul etmek istemeyebiliriz.

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Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık 3

2. Hüzünlü müzikler dinlemek

Hüzünlü müziklerin derinliklerine dalmak, birçoğumuz için tanıdık bir deneyim. Melankoli; o karışık duyguların, özlem dolu anıların ve belki de içsel bir nostaljinin kapısını aralar. Ancak duygu dolu, melankolik şarkıları dinlerken yaşadığımız deneyimler, bazen beklenmedik duygusal sürüklenmelere de neden olabilir. Kendinizi geçmişteki olumsuz deneyimlerle yeniden yüzleşirken bulabilirsiniz. İşte böyle anlarda müziğin gücü, duygusal zorlukların yorgunluğunu ruhunuzda bırakabilir.

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Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık 4

3. Dağınıklık

Hayatın karmaşası içinde yaşam alanlarımızın dağınık olması, sadece fiziksel bir durumdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Dağınık bir masa, yatak ya da dolap, sadece eşyaların rastgele yerleştirildiği yerlerin değil, aynı zamanda zihnimizin bir yansıması. Bu dağınıklık, zaman içinde bizi etkileyerek normalde bir saat içinde halledebileceğimiz işler için saatler harcamamıza neden olabilir. Neyse ki, çözüm oldukça basit: Düzenli bir yaşam alanı!

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Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık 5

5. Sürekli plan yapmak

Günümüzde etkili bir planlama ve düzenli bir yaşam tarzı sıklıkla başarıyı ve üretkenliği artırmak için vazgeçilmez unsurlar olarak görülüyor. Ancak, her anı sıkı bir plana bağlı olarak yaşamak, hayatın kendisini kaçırmanıza neden olabilir. Her anınızı dakikalarla doldurmak, bir senaryonun içinde yaşamakla aynı şey. Bu durumda, spontane gelişen keyiflerden mahrum kalabilir ve hayatın esnekliğini kaybedebilirsiniz.

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Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık 6

6. Geceleri aşırı aydınlıkta oturmak

Geceleri rahatlamak ve dinlenmek için zaman ayırmak çok önemli. Ancak, gece boyunca maruz kaldığınız ışık türü, uyku kalitesini derinden etkiliyor. Geceleri parlak ışık altında vakit geçirmek, biyolojik saatinizi bozabilir ve uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle, gece geç saatlerde tercih edilen loş ışık hem beden hem de zihin için daha iyi bir seçenek.

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7. Duygusal şeyler izlemek

Duygusal deneyimlerimizi şekillendiren etkenler artık sadece gerçek hayatla sınırlı değil. Televizyon dizileri, filmler ve diğer görsel medya türleri, duygusal dünyamıza yön verme konusunda güçlü araçlar haline geldi. Öyle ki, izlediklerimizin enerjisi düşündüğünüzden çok daha derin bir etki yaratabiliyor. Birçoğumuz, bazen duygusal bir kaçışa ihtiyaç duyarız. İşte bu noktada isteyerek ya da yanlışlıkla dramatik açıdan yoğun içerikler tüketebilir, zaten düşük olan enerjimizi daha da düşürebiliriz.

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Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık 8

8. Bilgisayarda çok fazla sekme açmak

Bilgisayar, günlük hayatın en vazgeçilmez araçlarından biri haline geldi. Ancak, bilgisayar kullanırken sıkça karşılaşılan bir durum var: Çok fazla sekme açmak. Peki, bu alışkanlık gerçekten verimliliği artırıyor mu? Bilgisayar başına geçtiğinizde gözlerinizin önünde beliren onlarca sekmeyi düşünün. E-postalar, haber siteleri, sosyal medya, projeler, araştırmalar derken sekme sayısı çoğu zaman kontrolünüz dışında artabiliyor. Ancak çok fazla sekme açmak egonun “çok iş yapıyorum” yanılgısına kapılmasına neden olurken, gerçekte verimli bir şekilde çalışmamızı engelliyor. Üstelik bu durum, zihinsel yorgunluğa da sebep olabiliyor.

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