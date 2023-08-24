Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık

8. Bilgisayarda çok fazla sekme açmak
Bilgisayar, günlük hayatın en vazgeçilmez araçlarından biri haline geldi. Ancak, bilgisayar kullanırken sıkça karşılaşılan bir durum var: Çok fazla sekme açmak. Peki, bu alışkanlık gerçekten verimliliği artırıyor mu? Bilgisayar başına geçtiğinizde gözlerinizin önünde beliren onlarca sekmeyi düşünün. E-postalar, haber siteleri, sosyal medya, projeler, araştırmalar derken sekme sayısı çoğu zaman kontrolünüz dışında artabiliyor. Ancak çok fazla sekme açmak egonun “çok iş yapıyorum” yanılgısına kapılmasına neden olurken, gerçekte verimli bir şekilde çalışmamızı engelliyor. Üstelik bu durum, zihinsel yorgunluğa da sebep olabiliyor.