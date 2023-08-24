Enerjimizi tüketen 7 olumsuz alışkanlık

3. Dağınıklık

Hayatın karmaşası içinde yaşam alanlarımızın dağınık olması, sadece fiziksel bir durumdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Dağınık bir masa, yatak ya da dolap, sadece eşyaların rastgele yerleştirildiği yerlerin değil, aynı zamanda zihnimizin bir yansıması. Bu dağınıklık, zaman içinde bizi etkileyerek normalde bir saat içinde halledebileceğimiz işler için saatler harcamamıza neden olabilir. Neyse ki, çözüm oldukça basit: Düzenli bir yaşam alanı!