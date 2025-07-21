Enes Batur tahliye şoku! Nişantaşı’nda ev krizi patladı: Kira savaşında son perde

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Enes Batur tahliye şoku! Nişantaşı’nda ev krizi patladı: Kira savaşında son perde

Ünlü fenomen Enes Batur, bu kez Nişantaşı’ndaki kira kriziyle gündemde. Ev sahibinin tahliye talebi mahkemeye taşındı. Batur, uygun ev bulana kadar çıkmayacağını savundu. Dava, üst mahkemeye taşındı.

Ünlü YouTuber Enes Batur, bir dönem videolarıyla izlenme rekorları kırıyordu. Ancak popülerliğini kaybetmeye başlayan Batur, ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığıyla yeniden gündeme geldi.

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Bir dönem videolarıyla geniş kitlelere ulaşan ve izlenme rekorları kıran ünlü YouTuber Enes Batur, son dönemde kira kriziyle dikkatleri üzerine çekti.

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Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Batur'un Nişantaşı'nda kirada oturduğu daireyi, satın alan ev sahibi Atadan T., evde kendisinin oturmak istediğini söyleyerek Batur'dan daireyi boşaltmasını istedi.

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Batur ise dairenin yakın zamanda boşaltmasının mümkün olmadığını söyledi ve taraflar mahkemelik oldu.

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Dava, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

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Ev sahibi savunmasında kirada oturduğunu, yüksek kira bedellerinden dolayı evine taşınmak istemesinin doğal hakkı olduğunu belirtti.

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Enes Batur ise evden tahliye edilme talebinin Kat Mülkiyeti Kanunu aykırı olduğunu, kendisine uygun ev bulmadan çıkmasının doğru olmadığını dile getirdi.

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Mahkeme, Enes Batur'un daireyi tahliye etmesine karar verince Batur, dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itiraz üzerine dosyayı kabul etti.

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ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir.

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Babası Polis, annesi ise Hemşiredir. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

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Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

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Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un Youtube’da 16.4 milyon, Instagram’da 4.8 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

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