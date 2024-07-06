Enes Batur'dan ilk açıklama. Trafik kazasında ölümden dönmüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Enes Batur'dan ilk açıklama. Trafik kazasında ölümden dönmüştü

Dün Kocaeli'de trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'den ilk açıklama geldi. Gelen arama ve mesajlara toplu yanıt veren Sungurtekin, "Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonrası aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir'in de olduğu 4 kişi yaralandı.

batur7.jpg

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Enes Batur’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

enes8.jpg

Takipçilerinin ve kamuoyunun merak ettiği Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İYİYİZ, SORUN YOK"

Ünlü fenomen "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

enes-batur9.jpg

Son Haberler
Milli Takım İtalya'ya kaybetti Spor
Milli Takım İtalya'ya kaybetti
Otoparktan halka satış dönemi. Takip eden ucuz araçları kapacak Ekonomi
Otoparktan halka satış dönemi. Takip eden ucuz araçları kapacak
Dursun Özbek'e tam yetki Spor
Dursun Özbek'e tam yetki
Sultan Abdülaziz’in Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderdiği ferman bakın nerede çıktı? Gündem
Sultan Abdülaziz’in Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderdiği ferman bakın nerede çıktı?
Ergin Ataman gözünü Efes'e dikti Spor
Ergin Ataman gözünü Efes'e dikti
Hatayspor'da Serie A'ya Spor
Hatayspor'da Serie A'ya