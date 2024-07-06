Enes Batur'dan ilk açıklama. Trafik kazasında ölümden dönmüştü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonrası aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir'in de olduğu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Enes Batur’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Takipçilerinin ve kamuoyunun merak ettiği Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İYİYİZ, SORUN YOK"

Ünlü fenomen "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.