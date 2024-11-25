Enes Ünal İspanya’ya dönebilir

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Enes Ünal İspanya’ya dönebilir

Kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’ta devam eden Enes Ünal’a İspanya’dan 2 talip çıktı. Daha önce İspanya’da Getafe forması giyen milli oyuncunun La Liga’ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, İspanya'ya geri dönebilir. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla ve Getafe, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri ve 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtikleri kaydedildi. İki takım arasında şu anda Getafe'nin transfer için daha önde olan taraf olduğu belirtildi.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

İspanya'da daha önce Levante, Villarreal, Real Valladolid ve Getafe formaları giyen Enes Ünal'ın da La Liga'ya geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Bournemouth, Enes Ünal'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardından eylül ayıyla birlikte formasına kavuşan milli futbolcu, bu sezon Bournemouth'ta çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.

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