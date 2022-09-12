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Sen ne yaptın öyle Enes: Bu nasıl bir gol!

İspanya'da Enes Ünal fırtınası esti. Milli futbolcumuzun 1 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta takımı Getafe, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 06:59
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Enes Ünal'dan 1 gol, 1 asist

Sen ne yaptın öyle Enes: Bu nasıl bir gol!
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İspanya'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, haftaya damgasını vurdu.

Getafe, ligin 5. haftasında Real Sociedad'la karşı karşıya geldi.

İlk yarının uzamta dakikalarında takımının kazandığı frikikte topun başına geçen Enes Ünal, muhteşem bir gole imza attı ve Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.

Enes Ünal, 48. dakikada bu kez asist yaptı. Enes'in pasıyla buluşan Alena, Getafe'yi 2-0 öne geçirdi.

Real Sociedad, 50. dakikada Mendez'in golüyle umutlandı ancak Getafe galibiyeti korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

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