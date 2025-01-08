Enes Ünal’dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlandı

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Enes Ünal’dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlandı

Bournemouth forması giyen Enes Ünal geçirdiği ağır sakatlıklara yenisini ekledi. Milli oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal'dan kötü haber geldi. Relevo'da yer alan habere göre; Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı.

Çapraz bağları kopan milli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.

Bournemouth kariyerindeki ikinci sakatlığını yaşayan milli oyuncu, Mayıs 2024'te ayak parmağından sakatlanmış ve tam 101 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Enes Ünal şu ana kadar Getafe, Villarreal ve Twente formaları giydi. Yıldız isim sakatlığı sebebiyle kariyeri boyunca toplam 63 maç kaçırdı.

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