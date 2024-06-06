Enes Ünal'ın babası Bursaspor'da

Kaynak: Haber Merkezi
Enes Ünal'ın babası Bursaspor'da

Bursaspor altyapıyı Enes Ünal'ın babası Mesut Ünal'a emanet etti.

Mesut Ünal, Bursaspor'un Gençlik Geliştirme Programı'nın yeni sorumlusu olarak Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde genç futbolcuların yetiştirilmesine öncülük edecek.

Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, futbol alanındaki ilk büyük hamlesini yaparak Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Okan Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bu pozisyon için Mesut Ünal göreve getirildi, kendisi daha önce 2014-15 sezonlarında 15 ay boyunca bu rolü üstlenmiş ve U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde Bursaspor formasını yedi sezon boyunca giyen ve 102 maçta takım kaptanlığı yapan Mesut Ünal, aynı zamanda Bursaspor altyapısından çıkan Enes Ünal ve Hasan Basri Ünal'ın babasıdır.

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