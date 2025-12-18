Edirne / Serhat Baykuş

Edirne’nin Enez ilçesinde faaliyet gösteren Minerals Technologies şirketler grubuna bağlı Amcol Mineral Madencilik çalışanları, şirketin Türkiye’de uyguladığı adaletsiz maaş politikasını protesto etmek amacıyla eylemlere başlamıştı.

Amcol Mineral Madencilik, Enez tesislerinde bentonit (kil) üretimi gerçekleştirmekte. Ancak, aynı bentonit madeni üretimini yapan Ünye’deki Sivomatik tesisinde uygulanan maaş politikası ile Enez tesisindeki maaşlar arasında uçurum denilecek düzeyde farklar bulunuyor. Bu durum, Enez’deki işçi ve yöneticiler arasında ciddi rahatsızlık yaratıyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikasına bağlı çalışanlar, şirketin eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulamayı protesto etmek amacıyla eylemlere başladıklarını ve eylemlerin dozunu kademeli olarak artıracaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Daha önce sendika temsilciliği aracılığıyla üst yönetimle yapılan görüşmelerde bu rahatsızlık dile getirilmiş, ancak kesin ve net bir yanıt alınamamıştı.

Çalışanlar, haklı taleplerine karşılık verilene kadar yasal çerçevede eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.