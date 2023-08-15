Enfal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Enfal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Enfal ne demek? Enfal isminin anlamı nedir?

ENFAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Enfal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz.

- Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı.

- Düşmandan alınan mallar, ganimetler.

ENFAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Enfal ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enfal Suresi) geçmektedir; ancak Enfal ismini koymak caizdir.