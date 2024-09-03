Enflasyon açıklandı kira zammı oranı belli oldu

TÜİK ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

ENAG enflasyonu açıkladı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

TÜİK enflasyonu açıkladı

KİRA ZAMMI ORANI BELLİ OLDU

Konut kiralarına yapılan zamlarda yüzde 25 sınırlamasının kaldırılması sonrası artık kira zamlarında oran artık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Buna göre eylül ayında kira zammı için tavan yüzde 64,91 oranında gerçekleşti.