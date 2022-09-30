﻿''Enflasyon artacak büyüme ise düşecek''

Merkez Bankası her ay imalat sanayiinde faaliyet gösteren 1744 iş yerinde iktisadi yönelim anketi yapıyor. Bu anket ile imalat sanayiinde üretim hacminde, satış ve ihracatta, birim maliyetlerde meydana gelen değişiklikler ile beklentiler bulunuyor.

Anket sonuçları, son üç ayda bir önceki yılın aynı aylarına göre;

* Üretim hacminde, sipariş miktarında, ihracat miktarında düşme, ortalama birim maliyetlerde ve satış fiyatlarında artış olduğunu gösteriyor.

* Gelecek üç ayda da aynı trendin devam etmesi bekleniyor.

(Aşağıdaki Grafik )

İKTİSADİ YÖNELİM ANKET SONUÇLARI

Kaynak: Merkez Bankası

Beklentiler, gelecekteki ekonomik istikrarı da belirler. Bu anket sonuçlarının tercümesi de zaten; ''Enflasyon artacak , büyüme düşecek.'' şeklindedir.

Öte yandan TÜİK'te; Eylül ayı tüketici güven endeksini yayınladı. Tüketici güven endeksi "tüketicilerin, kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum ile gelecek dönem beklentilerinin değerlendirilmesine, harcama ve tasarruflarına ilişkin eğilimlerinin saptanmasını" sağlayan öncü göstergelerdir.

Bu sene Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi, geçen yılın aynı ayına göre;

* Tüketici de güven kaybı olduğunu gösteriyor.

* Tüketici maddi durumu kötüleştiğini;

* Genel ekonomik durum bozulduğunu;

* Ekonomik durumun daha da bozulacağını söylüyor.

Kaynak : TÜİK

Tüketici güven endeksinin özeti de; ''Benim mali durumum kötüleşti. Ekonomik istikrar bozuldu. Bozulma devam edecektir.'' şeklindedir.

TÜİK, bu göstergelerin öncü göstergeler olduğunu söylüyor. Merkez Bankasıı ve TÜİK kamu kurumlarıdır. Bunların yaptıkları anketler, uygulanacak politikalar için altyapı oluşturur. Ne var ki, bu kurumların anketleri ekonomik istikrarın bozulacağını söylüyor ve fakat hükümet bunlara kulak asmıyor, dünyanın da istikrar sorunu yaşadığını söylüyor.

* Gerçekte ise dünya enflasyon ortalaması, yüzde 8 ile yüzde 9 iken bizde yüzde seksendir. Buna rağmen bütün dünya (Rusya dışında) faizleri artırarak ve para arzını kısarak enflasyonu düşürmek istiyor. Biz tersine faizleri düşürüyoruz, bütçeden ve ayrıca TOKİ kanalıyla popülist harcamaları artırıyoruz.

* Üretici ve tüketici enflasyon artacak, büyüme düşecek diyor, buna rağmen hükümet bir ekonomik istikrar programı yapmıyor.

* Hükümet bir öncü gösterge olarak kullanmayacaksa, bu anketleri neden yapıyor? Bütçeden boşuna para çıkıyor.

Üretici ve tüketici sorun var derken hükümetin hala popülist politikalara ağırlık vermesinin tek hedefi seçimlerdir. Gel gör ki, hükümetin bu popülist politikaları krizi derinleştiriyor. O zamanda oy kaybediyor. Bu bir çelişki değil mi?

O zamanda bu gidişat, her ne pahasına olursa olsun AKP'nin, iktidarı bırakmak niyetinde olmadığını gösteriyor. İş Millet İttifakı'na kalıyor. Bu ittifak, beni bırakıp, bize odaklanmalıdır.