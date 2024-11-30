Enflasyon beklenti anketinden ne çıktı işte yanıtı

Kaynak: AA
Enflasyon beklenti anketinden ne çıktı işte yanıtı

Ekonomistlerin katıldığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 45,07 oldu.

3 Aralık Salı günü TÜİK kritik enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kasım ayı beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

2024 yılında ekonomistlerin tahminleri ve gerçekleşme oranları şöyle:

ekonomistler444.jpg

Son Haberler
Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı
Gizli buzlanma servis minibüsünü devirdi 7 işçi yaralandı
Görüntüler paylaşıldı: 6 ayrı suç örgütü çökertildi
Görüntüler paylaşıldı: 6 ayrı suç örgütü çökertildi
3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Son ankette Erdoğan’a iki şok birden
Son ankette Erdoğan’a iki şok birden
Psikopat mısınız? İşte uzman görüşlerinden çıkan özellikler...
Psikopat mısınız? İşte uzman görüşlerinden çıkan özellikler...