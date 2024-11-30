Enflasyon beklenti anketinden ne çıktı işte yanıtı

3 Aralık Salı günü TÜİK kritik enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kasım ayı beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

2024 yılında ekonomistlerin tahminleri ve gerçekleşme oranları şöyle: