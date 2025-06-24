Enflasyon beklentilerin altında kaldı: Malezya'da keyifler yerinde

Mayıs 2025 verilerine göre Malezya'da yıllık enflasyon oranı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 1,4'ün altında kalırken, Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviye oldu. Tüketici fiyatlarındaki bu olumlu gelişmede, gıda fiyatlarındaki artışın son sekiz ayın en yavaş seyri olan yüzde 2,1'e gerilemesi önemli rol oynadı. Nisan ayında bu oran yüzde 2,3 idi.

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ENFLASYONDA AZALMA GÖZLENEN ALANLAR

Alkollü içecekler, konut, eğlence, eğitim ve çeşitli mal ve hizmet kalemlerinde de fiyat artış hızının yavaşladığı görüldü. Özellikle giyim ve haberleşme sektörlerinde maliyetler düşüş kaydetti. Giyimde yüzde 0,2, haberleşmede ise yüzde 5,2'lik bir düşüş yaşandı. Taşıma ve finansal hizmetler sektörlerinde enflasyon sabit kalırken, ev bakımı, sağlık ve restoran hizmetlerinde ise küçük çaplı artışlar kaydedildi.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Volatil taze gıda ürünleri ve idari maliyetler hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları, Nisan ayındaki yüzde 2,0'lik artışın ardından Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyatları ise Nisan ile aynı oranda, yani yüzde 0,1 arttı. Malezya Merkez Bankası, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen enflasyonu kontrol altında tutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Analistler, bu verilerin ülke ekonomisi için olumlu bir işaret olduğunu ve gelecekteki para politikası kararlarında etkili olabileceğini belirtiyor.