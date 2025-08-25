Enflasyon Bosna Hersek’i sarsıyor: İki yılın zirvesinde

Bosna Hersek’te ekonomik göstergeler alarm veriyor. Temmuz 2025’te yıllık enflasyon oranı yüzde 4,8’e yükselerek Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki ayda yüzde 4,6 olan enflasyon, özellikle konut, restoran ve otel sektörlerindeki fiyat artışlarıyla hız kazandı. Ülkede ekonomik istikrar arayışı devam ederken, vatandaşlar artan yaşam maliyetleriyle mücadele ediyor.

KONUT VE HİZMET SEKTÖRÜNDE FİYAT ARTIŞLARI HIZLANDI

Enflasyonun yükselmesinde en büyük etkenlerden biri, konut ve kamu hizmetleri fiyatlarındaki artış oldu. Temmuz’da bu sektördeki fiyatlar yüzde 1,4 artarken, bir önceki ayda bu oran yüzde 1,0’dı. Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki zamlar, hanehalkı bütçelerini doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda restoran ve otel fiyatları da yüzde 7,5’e yükselerek tatil ve dışarıda yemek gibi harcamaları daha maliyetli hale getirdi. Diğer mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı ise yüzde 3,8’e ulaşarak enflasyon sepetini yukarı çeken bir başka unsur oldu.

GIDA FİYATLARI SABİT, ANCAK YÜKSEK SEYREDİYOR

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları, Temmuz’da yıllık bazda yüzde 10,8’lik artışla sabit kaldı. Bu oran, vatandaşların temel gıda maddelerine erişimde yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor. Ülkede tarım ve gıda sektöründeki küresel fiyat dalgalanmaları, yerel piyasalarda da etkili oluyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde istikrarlı ancak yüksek seyreden fiyatlar, düşük gelirli haneler için ciddi bir yük oluşturuyor.Giyim ve Ulaşımda Düşüşler YavaşladıEnflasyonun genel seyrine rağmen bazı sektörlerde fiyat düşüşleri devam ediyor, ancak bu düşüşlerin hızı azaldı. Giyim ve ayakkabı fiyatları Temmuz’da yüzde 5,3 düşerken, bu oran Haziran’daki yüzde 7,5’lik düşüşe kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Ulaşım sektöründe ise fiyatlar yüzde 3,2 azaldı; bu, bir önceki aydaki yüzde 4,3’lük düşüşe göre daha yavaş bir gerileme anlamına geliyor. Bu durum, enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların etkisiyle açıklanıyor.

ALKOL, MOBİLYA VE SAĞLIKTA ILIMLI ARTIŞLAR

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışı Temmuz’da yüzde 3,7’ye gerileyerek bir önceki aydaki yüzde 3,8’lik orana kıyasla hafif bir yavaşlama gösterdi. Mobilya ve ev eşyası fiyatları yüzde 1,0 artarken, sağlık sektörü fiyatları da yüzde 6,1’e geriledi. Bu sektörlerdeki artışların daha ılımlı olması, enflasyonun genel hızını dengeleyen unsurlar arasında yer aldı.

AYLIK BAZDA FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI

Aylık bazda tüketici fiyatları Temmuz’da yüzde 0,2 artarak Haziran’daki yüzde 0,3’lük artışa göre daha yavaş bir yükseliş gösterdi. Bu durum, enflasyonun hız kazansa da aylık bazda kontrollü bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Ancak, yıllık bazdaki yüksek enflasyon oranları, Bosna Hersek Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde alacağı önlemleri daha kritik hale getiriyor.

EKONOMİK İSTİKRAR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Bosna Hersek’te artan enflasyon, ekonomik istikrar arayışını zorlaştırıyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar, ülkedeki fiyat baskısını artırıyor. Hükümetin ve ekonomi otoritelerinin bu duruma nasıl yanıt vereceği, vatandaşların yaşam maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Önümüzdeki aylarda alınacak önlemler, enflasyonun seyrini belirlemede kritik rol oynayacak.