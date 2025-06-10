Enflasyon Brezilya'da hız kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon Brezilya'da hız kesti

Brezilya'da yıllık enflasyon, Mayıs 2025'te son üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek ekonomik toparlanma sinyalleri verdi ancak Merkez Bankası'nın belirlediği hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Brezilya'da yıllık enflasyon oranı, Mayıs 2025'te %5,53 olan Nisan ayına göre düşüşle %5,32'ye gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yavaşlama özellikle gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaşım kalemlerindeki fiyat artışlarının düşmesiyle dikkat çekti. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış %7,33'e gerilerken, yumru kökler, sebzeler ve tahıllar gibi ürünlerde belirgin fiyat düşüşleri gözlendi. Ulaşım masraflarındaki enflasyon ise %4,64'e indi.

Ancak, enflasyonun Brezilya Merkez Bankası'nın %4,5'lik üst hedefinin üzerinde yedinci ayını doldurması, politika yapıcılar üzerinde baskıyı sürdürüyor. Konut ve kamu hizmetleri ile ev eşyaları ve tamir kalemlerinde fiyat artışları ivme kazanarak enflasyonun tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Aylık bazda tüketici fiyatlarındaki artış ise Nisan'daki %0,43'ten Mayıs'ta %0,26'ya düştü. Bu veriler, Brezilya ekonomisinin bir yandan toparlanma belirtileri gösterirken, diğer yandan enflasyonist baskılarla mücadele ettiğini ortaya koyuyor.

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