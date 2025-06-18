Enflasyon bu kez güldürdü: Birleşik Krallık'ta yeni oran 3,5 oldu

Birleşik Krallık'ta çekirdek enflasyon, beklentilerin üzerinde bir düşüşle Mayıs 2025'te yıllık yüzde 3,5 seviyesine indi. Nisan ayında yüzde 3,8 olan bu oran, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 3,6'lık öngörünün altında kaldı. Bu gerilemenin temelinde, tüketici fiyat endeksi hizmet kalemindeki yavaşlama etkili oldu. Hizmet enflasyonu yüzde 5,4'ten yüzde 4,7'ye düştü. Buna karşılık, mal enflasyonunda küçük bir hızlanma görüldü; bu oran yüzde 1,7'den yüzde 2,0'ye yükseldi. Aylık bazda ise çekirdek tüketici fiyatları, tahminlere paralel olarak yüzde 0,2 arttı. Nisan ayındaki yüzde 1,4'lük keskin yükselişin ardından gelen bu düşüş, son dört ayın en yumuşak artışı olarak kayda geçti ve temel enflasyon baskılarında bir miktar hafiflemeye işaret etti.

DÜŞÜŞÜ DESTEKLEYEN KALEMLER

Genel yıllık enflasyon oranı da Mayıs 2025'te yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerileyerek beklentileri karşıladı. Bu düşüşte en büyük pay, ulaştırma fiyatlarındaki gerilemeden geldi. Hava yolu ücretlerindeki yüzde 5'lik düşüş ve motorlu taşıt yakıt fiyatlarındaki azalış etkili oldu. Özellikle Paskalya dönemi ve buna bağlı okul tatillerinin zamanlamasının hava yolu ücretlerini önemli ölçüde etkilediği belirtiliyor. Ayrıca, araç vergi serisindeki bir hatanın düzeltilmesi de bu düşüşe katkı sağladı. Konut ve hane halkı hizmetleri maliyetlerindeki düşüş de enflasyondaki gerilemeyi destekledi. Ev sahiplerinin ikamet maliyetleri yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye düştü.

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GIDA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Enflasyondaki genel düşüşe rağmen, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisi yüzde 3,4'ten yüzde 4,4'e yükselerek yukarı yönlü bir katkı sağladı. Özellikle çikolata, şekerleme ve dondurma fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mobilya ve ev eşyaları da yüzde 0,8'lik artışla Aralık 2023'ten bu yana en yüksek yükselişini kaydetti. İngiltere Merkez Bankası yetkilileri, bu verileri yakından takip ederken, faiz oranları üzerindeki potansiyel etkileri değerlendiriyor.