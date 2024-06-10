Enflasyon canavarı henüz yenilmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon canavarı henüz yenilmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir enflasyon canavarını henüz yenemediklerini ve yeni bir faiz indirimi için Eylül'e kadar beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 sene sonra ilk defa faiz indirimine giden Avrupa Merkez Bankası'nda sonraki adımın zamanlaması tartışma konusu oldu.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir Eylül ayının faiz kararı tarafından kritik olacağını belirtti.

Slovakya MB Başkanı Kazimir ekonomide fiyat risklerini değerlendirmek amacıyla daha fazla veri ve zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kazimir, acele etmek için bir nedenleri olmadığını söyleyerek, yeni tahminlerin açıklanacağı Eylül ayının kritik olacağını söyledi. Kazimir, faizin sabit tutulması ya da indirilmesi konusunda duruşlarını gözden geçirmek için doğru zaman olacağını düşündüğünü belirtti.

Kazimir Euro Bölgesi'nde ekonomik durumun kırılgan düzeyini sürdüğünü ve enflasyon canavarını hala yenemediklerini belirtti.

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