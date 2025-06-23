Enflasyon canavarı hortladı: Lübnan'da son üç ayın zirvesine yükseldi

Lübnan'da yıllık enflasyon, Mayıs 2025'te bir önceki aya göre yüzde 13,0'dan yüzde 14,4'e çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, özellikle temel harcama kalemlerindeki fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 20,9'dan yüzde 21,4'e yükselirken, konut ve kamu hizmetlerinde ise bu oran yüzde 15,8'den yüzde 18,0'e çıktı. Eğlence ve kültür harcamalarındaki artış da dikkat çekerek yüzde 4,8'den yüzde 6,1'e ulaştı.

Ev eşyaları ve rutin bakım giderlerinde yaşanan yüzde 8,4'lük düşüşün ardından yüzde 3,2'lik bir artış gözlendi. Giyim ve ayakkabı ile restoran ve otel sektörlerindeki enflasyon artışı ise nispeten yavaşladı. Tüketici fiyatları aylık bazda nisan ayındaki yüzde 0,7'lik artışın ardından mayısta yüzde 1,3 yükseldi. Lübnan'da ekonomik krizin derinleşmesiyle dolar kuru da oynaklığını koruyor.