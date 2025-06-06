Enflasyon Ekvador'da atağa kalktı

Ekvador'da Nisan 2025 itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 0,46 olarak açıklandı. Bu oran, Mart ayında kaydedilen yüzde 0,69'luk gerilemenin ardından enflasyonda yeniden artışa işaret etti. Mart ayındaki düşüş, 2021 Haziran'dan bu yana tüketici fiyatlarında yaşanan ilk yıllık gerilemeydi.

Ekvador Ulusal İstatistik ve Nüfus Sayım Enstitüsü'nün verilerine göre, enflasyondaki toparlanma en çok kamu hizmetlerinde görüldü. Elektrik, su ve doğalgaz gibi kalemleri içeren bu kategoride fiyatlar yüzde 3,33 oranında artarak, bir önceki ayki yüzde 9,64’lük düşüşten keskin bir dönüş sergiledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yıllık bazda yüzde 0,39 oranında artış yaşandı. Mart ayında bu grupta yüzde 0,20’lik bir gerileme kaydedilmişti.

Lokanta ve otel hizmetlerinde de fiyat artışları hız kazandı. Nisan ayında bu gruptaki fiyatlar yüzde 1,26 artarak bir önceki ayın yüzde 0,98’lik oranının üzerine çıktı.

Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyat endeksi yüzde 1,03 oranında yükseldi. Mart ayında bu oran yüzde 0,27 seviyesindeydi. Aylık artış özellikle meyve-sebze fiyatlarındaki yükseliş, ulaşım maliyetlerindeki artış ve eğitim hizmetlerinde gözlenen fiyat güncellemeleriyle desteklendi.

Uzmanlar, enflasyondaki bu toparlanmayı döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve temel ihtiyaç ürünlerindeki arz sorunlarına bağlıyor. Öte yandan, ülkenin dolarizasyon sisteminin enflasyon üzerindeki etkisi de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ekonomistler, kamu hizmetlerinde yapılan zamların önümüzdeki aylarda genel enflasyon seviyesini daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.

Hükûmet kanadından yapılan açıklamalarda ise bu artışın geçici olduğu ve fiyat istikrarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ekvador'da enflasyonun yönü, özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmelere ve ithalat maliyetlerine bağlı olarak şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.