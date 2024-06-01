Enflasyon farkıyla emekli zammı ortaya çıktı! Zamlı maaşlar için tarih netleşti

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Tüm rakamlara bakıldığında 32.860 TL olan en düşük memur maaşının Mayıs ayında yüzde 17,02’lik artış ile 38.452 lira olarak garantilenmesi beklenirken, nihai zammın ise yüzde 20,02’lik artış sonrası 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Ortalama memur maaşları ise Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecekken, bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak.