Enflasyon farkıyla emekli zammı ortaya çıktı! Zamlı maaşlar için tarih netleşti

Buna göre; mayıs ayı için yüzde 3,04’lük enflasyonun gerçekleşmesi durumunda tablo aşağıdaki gibi olacak:
• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33
• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33
• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38
• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler göz önüne alındığında, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi beklenirken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.