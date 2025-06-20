Enflasyon Fas'ta yola geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon Fas'ta yola geldi

Fas’ta yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 0,4’e gerileyerek son 12 ayın en düşük seviyesine indi. Ulaşım ve gıda fiyatlarındaki yavaşlama etkili oldu.

Fas’ta yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 0,4’e gerileyerek son 12 ayın en düşük seviyesine indi. Nisan ayında bu oran yüzde 0,7 olarak ölçülmüştü. Gıda fiyatlarındaki artış da yavaşladı; yüzde 0,5’ten yüzde 0,4’e düştü. Bu, son yedi ayın en sınırlı artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede konut ve kamu hizmetleri kaleminde enflasyon yüzde 3,7'den yüzde 2,1'e, lokanta ve otellerde ise yüzde 4,4’ten yüzde 3,9’a düştü. Ulaştırma fiyatlarında ise ciddi bir gerileme yaşandı; yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı. Bu oran, geçen ay yüzde 4 düşüş olarak açıklanmıştı.

Aylık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 0,4 gerileyerek son 16 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Nisan ayında bu oran yüzde 0,3 düşüş şeklindeydi. Veriler Fas Yüksek Planlama Komisyonu tarafından yayımlandı.

Ekonomistler, küresel emtia fiyatlarının istikrar kazanmasının ve iç tüketimin yavaşlamasının bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.

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