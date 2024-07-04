Enflasyon gibi zammı da kabus oldu. 1 milyon emekli zam alamayacak, 2.7 milyon emekli ise düşük zam alacak

SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin yılın 2. yarısı için alacakları zam oranı yüzde 24,73 olarak kesinleşti. Ancak bu zam tüm emeklilere yansımayacak, milyonlarca emekli ya zam alamayacak ya da çok düşük bir oranda zam alacak.

EMEKLİLER HÜSRANA UĞRADI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, kök aylıklar nedeniyle 1 milyon emeklinin zam alamayacağını söyledi. Bülbül'ün açıklamaların göre 2,7 milyon emekli de düşük zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak zam hesabında milyonlarca emekli için farklı bir durum var. 3,7 milyon emekli ya hiç zam almayacak ya da belirlenen zam oranının altında bir artış alacak.

Bülbül, "1 milyon emekli, kök maaş nedeniyle hiç zam alamamış olacak. 10 bin TL maaş almaya devam edecek. 2,7 milyon emekli de de zam alacak ama alacakları zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak" bilgisini verdi.

Bu bilgilere göre kök maaşa yapılan yüzde 24,73 artış sonrası 9 bin 615 TL rakamına ulaşanların maaşı hazinenin ek ödemesi ile birlikte 10 bin TL'nin altında kalmaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ARTACAK MI?

Bülbül büyük sorun yaşanan en düşük emekli maaşı konusunda beklentinin 10 bin liralık en düşük emekli aylığının 12 bin 500 veya 13 bin liraya çıkarılmasını beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. Bu konunun önümüzdeki hafta açığa kavuşacağını belirten Bülbül ancak Ancak kamudaki tasarruf tedbirleri ve enflasyonist ortama zarar vereceği korkusu ile bu ihtimalin gerçekleşmesi çok yüksek olmadığın belirterek bunun ancak Meclis düzeyindeki bir kararla mümkün olduğunu belirtti.