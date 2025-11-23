Türkiye'de enflasyon girdabı vatandaşı yuttu. Hızla tırmanan enflasyon ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle vatandaşın alım gücü de günden güne geriledi. Enflasyon canavarına yem edilen yurttaşlar artık sofrasından en temel gıda ürünlerini bile çıkartmak zorunda kalırken Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye'de kırmızı et fiyatlarındaki artışın Avrupa'da yaşanan artışın altında kaldığını raporladı. Ancak yurttaşın sofrası ve FAO'nun raporu birbiriyle çelişti. Almanya'da bir aylık asgari ücretle 104 kilo et alınabiliyorken Türkiye'de bu miktar 34 kilo...

KIRMIZI ETTE KÜRESEL KRİZ

Kırmızı ette küresel çapta bir kriz yaşanıyor. Daralan arza rağmen talebin yüksek olması, ABD'nin ek gümrük tarifeleri ve dünyada yaşanan kuraklık et fiyatlarının yukarı yönlü yükselmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, küresel et fiyat endeksinin 8 aylık yükseliş serisi Ekim ayında bir miktar geriledi. Ancak raporda sığır eti fiyatlarındaki tırmanışın sürdüğü gözler önüne serildi.

EN YÜKSEK İNGİLTERE'DE

Yayımlanan istatistiklere göre, 100 kilogram karkas etin fiyatı 745,3 euro ile en yüksek İngiltere'de kaydedildi. Bu da İngiltere'de etin kilosunun 7,45 euro bandında olduğunu işaret ediyor.

ABD'de ise fiyatlar Ekim itibarıyla 727,5 euro seviyesine geldi. Bir yıl önce 580 euro olan fiyatlar, bu süreçte yüzde 25 yükseldi. Ülkede son iki yıldır dalgalı bir grafik izleyen fiyatların, son 6 aydır daha stabil bir seyir izlediği görülüyor.

Avrupa Birliği (AB) bölgesinde ise 100 kilogram karkas et fiyatı 669,8 euro'ya kadar yükseldi. Özellikle 2022 başından 2024 sonbaharına kadar 500 euro bandında bulunan fiyatlar, daha sonra sürekli yukarı yönlü bir grafik izledi. Bölgedeki yıllık artış oranı yüzde 30'u aştı.

RAPOR VATANDAŞIN CEBİNDEN FARKLI

Rapora göre Türkiye'de kırmızı et fiyatlarında son 8 aylık periyotta euro bazında bir düşüş yaşandığı görülüyor. Türkiye'de Mart ayında ortalama 10,88 euro olan karkas etin kilogramı, Kasım ayında yüzde 11,2'lik düşüşle 9,66 euro'ya geriledi. Tüketici tarafında ise Türkiye'de kuşbaşı fiyatı 13,13 euro olarak hesaplanırken, bu rakamın 16,13 euro olan Avrupa ortalamasının altında kaldığı belirtildi.

100 KİŞİDEN 40'I ETE ULAŞAMIYOR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan son verilere göre , Türkiye’de halkın büyük bir kısmı en temel gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. 2024 yılı itibarıyla ülkede yaşayan her 100 kişiden 39,3’ü, maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki günde bir et, tavuk, balık ya da eşdeğer bir vejetaryen öğün tüketemiyor.

TÜRKİYE'DE 34 KİLO ALMANYA'DA 104 KİLO

Raporda her ne kadar Türkiye'de kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın Avrupa'nın altında kaldığı vurgulansa da vatandaşın sofrası rapordan farklı. Türkiye'de temel maaştan çok genel maaş haline gelen ve 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücret ile vatandaş ortalama 640 liradan sadece 34 kilo et alabiliyor. Saatlik asgari ücretin 12 euro civarında olduğu Almanya'da ise aylık asgari ücret 2 bin 80 euroya denk geliyor. Almanya'da asgari ücret Türkiye'deki gibi genel ücret olarak kullanılmadığı halde bu ücretten bile yola çıkacak olursak kilosu 20 euro olan etten 104 kilo alabilmek mümkün.