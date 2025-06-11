Enflasyon Macaristan'da yükselişe geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon Macaristan'da yükselişe geçti

Macaristan'da yıllık enflasyon, Nisan ayındaki düşüşün ardından Mayıs 2025'te yeniden ivme kazanarak beklentileri aşan bir yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Ülke ekonomisi için önemli bir gösterge olan bu veri, Macaristan Merkez İstatistik Ofisi tarafından açıklandı.

Macaristan Merkez İstatistik Ofisi'nin (KSH) raporuna göre, Nisan ayında %4,2 ile beş ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon oranı, Mayıs ayında %4,4'e yükseldi. Bu artış, piyasa beklentisi olan %4,3'ün üzerinde gerçekleşti ve ülkenin ekonomik gidişatı hakkında yeni tartışmaları başlattı.

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GIDA VE ENERJİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Enflasyondaki yükselişin ana tetikleyicileri gıda ve enerji kalemleri oldu. Gıda fiyatları Nisan ayındaki %5,4'lük artışın ardından Mayıs'ta %5,9'a çıktı. Elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatlarındaki artış ise Nisan'daki %3,5'ten %5,3'e yükseldi. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri %7,3, dayanıklı tüketim malları ise %2,2 oranında zamlandı. Hizmet enflasyonu ise %7'den %5,9'a gerileyerek bu artışın bir miktar önüne geçti.

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ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan yıllık çekirdek enflasyon ise Mayıs ayında yavaşlayarak %5'ten %4,8'e geriledi. Bu durum, genel enflasyonun seyrinde belirli kalemlerin daha etkili olduğunu gösteriyor. Aylık bazda tüketici fiyatları ise Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı oranda, %0,2 arttı.

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MACARİSTAN MERKEZ BANKASI'NIN ROLÜ

Bu gelişmeler, Macaristan Merkez Bankası'nın (MNB) para politikası kararları üzerinde baskı oluşturabilir. Enflasyonla mücadelede faiz oranlarının belirlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması, MNB'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

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