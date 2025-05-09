Enflasyon Macarların yüzünü güldürdü

Macaristan’da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 4,2’ye gerileyerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Mart ayında yüzde 4,7 olarak kaydedilen enflasyonun düşüşünde, özellikle temel tüketim kalemlerindeki fiyat artışlarının yavaşlaması etkili oldu.

Gıda fiyatlarındaki artış oranı yüzde 5,4’e gerilerken, Mart ayında bu oran yüzde 7 düzeyindeydi. Hizmet sektöründe fiyat artışı yüzde 7’den yüzde 7,5’e, dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 2’den yüzde 2,1’e indi. Bu düşüş, genel tüketici fiyatlarının artış hızını frenledi.

Ancak bazı kalemlerde artış devam etti. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatları yüzde 6,3 oranında artarak bir önceki ayki yüzde 5,5 seviyesinin üzerine çıktı. Elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatlarında da dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Mart ayında yüzde 2,7 oranında düşüş gösteren bu kalemde, Nisan ayında yüzde 3,5 oranında artış kaydedildi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları, Mart ayındaki durağan seyrin ardından Nisan ayında yüzde 0,2 oranında arttı. Bu hafif artış, aylık harcamalar üzerinde sınırlı bir baskı oluşturdu.

Volatil kalemler olan gıda ve enerji dışındaki fiyatları izleyen yıllık çekirdek enflasyon oranı da düşüş gösterdi. Nisan ayında yüzde 5 olarak ölçülen çekirdek enflasyon, Mart ayındaki yüzde 5,7 seviyesinin altında kaldı. Bu oran, son dört ayın en düşük çekirdek enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler, enflasyondaki bu yavaşlamayı olumlu karşılarken, kalıcı düşüş için enerji ve alkol-tütün gibi oynak kalemlerdeki artışın da kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekiyor.