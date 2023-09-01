Enflasyon oranı kaç olacak? Tüm gözler 4 Eylül’e TÜİK'e çevrildi

Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti. 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti.

TÜİK verilerine göre Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 oldu. TÜFE aylık bazda ise yüzde 9.49 olarak açıklandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti." denildi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.