Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak kayda geçti.

Hazine eski Müsteşarı ve İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından TÜİK'in yayımladığı verilere göndermede bulundu.

TÜİK'in açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi ise, aylık yüzde 1,63 olurken; yıllık yüzde 27 oldu.



İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

İngiliz yazar Arthur Conan Doyle tarafından yaratılmış kurgusal dedektif Sherlock Holmes üzerinden benzetmede bulunan Eğilmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sherlock Holmes: Kişinin verileri dikkate almadan teori oluşturması ciddi bir hatadır. Bunu yapan kişi, teorisini gerçeklere uydurmaya çalışmak yerine, gerçekleri eğip bükerek teorisine uydurmaya çalışır.

Enflasyon ve Türkiye konulu çalışmaya giriş."