Enflasyona yaz ortasında kar yağacak! Yılmaz Özdil’den çarpıcı uyarı

Yılmaz Özdil’in YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, İran-İsrail geriliminin Türkiye ekonomisine olası etkilerini çarpıcı bir dille ortaya koydu.

Türkiye’nin enerji bağımlılığını anlatan Özdil, petrolün %92’si, doğalgazın ise %98-99’u ithal edildiğini ve bunun da dış kaynaklı krizlerde ekonominin kırılganlığını artırdığını belirtti. Artan enerji maliyetleri doğrudan akaryakıt fiyatlarına, dolayısıyla tüm ürün ve hizmetlere zam olarak yansıyabileceğine dikkat çekti.

Yılmaz Özdil şöyle konuştu:

Kullandığımız petrolün %92'sini ithal ediyoruz. Kullandığımız doğalgazın da %98'ini hatta %99'unu ithal ediyoruz. Brand Petrolün fiyatı ortalama 80 dolarken geçen yıl mesela bu enerji ithalatımızı 65 milyar dolar ödedi. Bu savaş yüzünden hürmüz boğazı kapatılırsa ki öyle görünüyor petrol fiyatının varil başına 100 doları geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 100 dolar olması yıllık enerji ithalat faturamız 65 milyar dolardan 97 milyar dolara çıkacak demek. 2025 bu yılın enflasyonu da yaz ortasında kar yağacak demek. Mazot bakın daha şimdiden 55 liraya dayandı benzinin mazotun zamlanması ne demek iğneden ipliğe her şeye zam demek. Hürmüz kapatılırsa bu mazot 70 lira olur mu? Olabilir öyle diyorlar sadece bununla da kalmayabilir bakın yani sadece enflasyonla kalmayabilir. Türkiye, İran'dan her yıl yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz alıyor. Bu aldığımız doğalgaz İran'ın neresinden çıkıyor? Dünyanın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars denilen doğalgaz sahasından çıkıyor. İsrail bu bölgedeki askeri tesisleri şakır şakır vuruyor. Bu yüzden üretimde aksaklıklar yaşanıyor. Peki ya direkt olarak doğalgaz tesislerini vurursa ne olur? Güney Pars sahası vurulursa doğrudan etkilenecek tek ülke biz olacağız. Çünkü İran'ın ciddi manada doğalgaz ihracatı yaptığı tek ülke var. Türkiye bu hat kesilirse Türkiye'nin sanayisi felç olur. Türk sanayisinin neredeyse tamamında elektrik İran'dan gelen doğalgazdan sağlanıyor.

2022 YILINDA

3 yıl önce 2022 yılı Ocak ayı Türkiye böyle çaktırmadan İsrail'e destek verdiği için İran devleti işte arıza oldu. Arıza var dediler, kış ortasında sadece bir hafta boyunca doğalgazı kestiler. Türk sanayisi anında komaya girdi. Türkiye'de sanayi bölgelerimizde Bursa'da, Sakarya'da, İstanbul'daki otomotiv fabrikalarımız başta olmak üzere tarihimizde ilk kez 3 gün elektrik kesintisi yaşandı. Sanayi bölgelerinde üretim bıçak gibi kesildi. Güney Pars sahası vurulursa Türkiye'de olabilecekleri düşünün her seçimden önce petrol buluyoruz. Karadeniz'de güya dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğalgaz bulduk ama gerçek maalesef bu İran gazı kesilirse sanayimiz duruyor.