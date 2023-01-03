3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Nebati enflasyonu TÜİK’in düşürmesini başarı saydı

Bakan Nebati enflasyonu TÜİK’in düşürmesini başarı saydı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:25
Takip Et

Enflasyonu TÜİK’in düşürmesini Bakan Nebati başarı saydı

Bakan Nebati enflasyonu TÜİK’in düşürmesini başarı saydı
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Hayat pahalılığı en üst düzeydeyken TÜİK’in açıkladığı bu rakamlar tepki çekti.

BAKAN NEBATİ ENFLASYONU BAŞARI SAYDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından TÜİK açıkladığı enflasyonunu başarı olarak değerlendirdi.

Bakan Nebati yaptığı değerlendirme şunları söyledi:

"Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.

Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli
3.01.2023 18:22
BU ADAMLAR BU ÜLKEYİ YÖNETİYORLAR YA ŞAŞIRIYORUM  
 
Ahmet
3.01.2023 18:13
İnsanın gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. O yalanlara kendileri bile inanmıyor. Ama enflasyonda başarı var mı yok mu, sandıkta belli olacak.  
 
Emekli
3.01.2023 18:10
Vatandaş yaptığı anket sonucunda akp nin oy potansiyelini açıkladı yüzde 18.8 dir.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
1
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
2
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
3
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
4
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
5
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿Milli Saraylardan ziyaretçi rekoru
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿New York borsası 2023'ün ilk işlem gününde yükselişle açıldı
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
﻿Filiboz Mescidi yenileniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.