Enflasyonun ekonomik maliyeti neden yüksek?

2024 yıllık TÜFE oranı yüzde 44,38 ve 12 aylık ortalama TÜFE oranı da yüzde 58,51 oldu.

Aritmetik olarak, enflasyon artarken 12 aylık ortalama TÜFE oranı daha düşük, enflasyon düşerken 12 aylık ortalama TÜFE oranı daha yüksek çıkar.

2025 Ocak ayında kira artışları 12 aylık ortalama olan yüzde 58,51 oranına göre yapılacaktır.

İTO 2024 yılı İstanbul geçinme endeksindeki artış, TÜİK TÜFE oranından 11 puan daha yüksek, yüzde 58,51 oldu. Yaşadığımız enflasyon ve İTO enflasyonuna bakarsak, TÜİK verileri inandırıcı olmuyor.

Enflasyonun her ülkede ekonomik ve sosyal maliyeti var. Fakat TÜİK verileri düşük gösterince, bu maliyetler daha yüksek oluyor. Çünkü yerli ve yabancı sermaye güven duymuyor. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Güven ve belirsizlik sorunu nedeniyle fizibilite yapılamıyor. Yatırım eğilimi düşüyor. Türkiye de sabit sermaye yatırımları düşmeye başladı ve bu sene üçüncü çeyrekte eksi oldu.

En büyük sosyal sorun ise, maaş ve ücret artışlarında TÜFE’nin kriter olarak gösterilmesidir. Zira TÜFE yaşanan enflasyondan düşük kaldığı için işçi ve memurun satın alma gücü düştü. Son beş yılda gelir dağılımı bozuldu ve yoksulluk arttı.