Enflasyonun faturası dar gelirliye çıkıyor!

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İKTİDARIN ELİ HALKIN CEBİNDE

2025’in Ocak-Haziran aylarını kapsayan altı aylık döneminde maaşlardaki buharlaşmaya gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “AKP iktidarı işçiye, emekliye, memura zam vermek bir yana dursun, artık çalışanların cebindeki parayı bile çalıyor” dedi.

VERGİDEKİ ADALETSİZLİK ARTTI

Yüksek enflasyonun yanı sıra adaletsiz vergi ve kesintilerin emekçinin, emeklinin, memurun gelirlerini eritmeye devam ettiğini belirten Başevirgen, şöyle konuştu: “2025’in ilk altı ayında enflasyonun ücret, maaş ve aylıklara toplam faturası en az 218 milyar 334 milyon TL oldu.

CANAVAR FREN TUTMAYINCA

İşçi başına altı aylık ortalama erime 6 bin 485 TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında asgari ücretin enflasyon kaybı 3 bin 685 TL’yi buldu. Haziran 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 412 TL, en düşük memur maaşında ise 9 bin 130 TL buharlaşma meydana geldi."