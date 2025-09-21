Engelli annesi ve babası için öğrenmişti! Şimdi Milli Takım için çalışıyor

İşitme engelli annesi ve babasının hayatını kolaylaştırmak için işaret dilini öğrenen Okan Kurt, şimdilerde Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol takımında işaret dili tercümanlığı yapıyor. Ana dilinin işaret dili olduğunu belirten Kurt, "Annem ve babamın hem ağzı hem kulağı oldum. Mümkün olduğunca onlara yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

Annesi ve babası işitme engelli olan Okan Kurt (43), ailesine yardımcı olmak için çocukluğunda işaret dilini öğrendi. Annesi ve babasının hem ağzı hem de kulağı olan Kurt, yıllar sonra işaret dilini profesyonel olarak kullanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavda başarılı olan Kurt, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atandı. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunda görev almaya başlayan Kurt, farklı branşlarda milli takıma hizmet etti. Şimdilerde ise Burdur'da, Japonya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımıyla birlikte çalışıyor. Burada işitme engelli futbolcular ile antrenörler arasında köprü olan Kurt, maç esnasında ve antrenmanlarda işaret dili ile takıma yardımcı oluyor.

"İŞARET DİLİ BENİM ANA DİLİM, TÜRKÇE İSE BENİM YARDIMCI DİLİM"

Kendisine yönelik kaç yıldır işaret dili biliyorsun sorusuna 43 yıldır bildiğini söyleyen Okan Kurt, "Çünkü benim annem ve babam işitme engelli. Ben bir CODA'yim. Annesi ve babası işitme engelli olan bireylere CODA deniliyor. O yüzden de 43 yıldır işaret dili kullanıyorum. Annem ve babamın hem ağzı hem kulağı oldum. Mümkün olduğunca onlara yardımcı olmaya çalıştım. İşaret dili benim ana dilim, Türkçe ise benim yardımcı dilim. Herhangi bir eğitim almadım. Nasıl insanlar kendi ana dillerini öğrendiyse ben de işaret dilini bu şekilde öğrendim. Ama profesyonel anlamda çevirilere başladığımda eğitimler aldım" dedi.

"İŞİTME ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

İşaret diline asıl anlamda Türkiye Futbol Federasyonunda başladığını belirten Kurt, "Yaklaşık 3 yıl burada çalıştım. Daha sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı bir sınav yaptı. Daha sonrasında İzmir'e bir atamam oldu. Bir çok farklı branşta çalıştım. Şimdi de en son şu anda işaret dili tercümanı olarak İşitme Engelliler Futbol takımına geldim. Burada çok mutluyum. Çünkü şimdi olimpiyatlara gideceğiz. Mümkün olduğunca, elimden geldiği kadar işitme engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"BİR İNSANA YARDIMCI OLMAK HER İNSAN İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Milli takımda olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kurt, "Burada çalışmak tabii ki çok güzel duygular. Bir dil bir insan dedikleri burada ortaya çıkıyor. Ben küçükken annem ve babamla doktora giderdik onlara yardımcı olurdum. O süreçten 15-20 yıl sonra profesyonel anlamda işaret dili tercümanlığına başladım. Bir insana yardımcı olmak her insan için çok güzel bir şey. Bizim için yaşam boyu bir yardım zinciri oldu. En son olarak da burada milli takım görevindeyim. Burada olmak da çok mutlu ve gurur verici bir şey" diye konuştu.

Son olarak Kurt işaret dili son 10 yılda bir farkındalık oluşturduğunu belirterek "Neredeyse her yerde işaret dili tercümanlığı var. Burada işaret dili bilmeyen herkese şunu söyleyebilirim. Ufakta olsa bir tanışma cümleleri, sohbet edebileceğiniz cümleleri öğrenmelisiniz. Bu durum onlara çok faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.