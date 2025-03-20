Engelli bireyler iftarda buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen iftar programına Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, ilgili birçok dernek yöneticisi, temsilciler, üyeler, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ"

İftar programında konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın sizlere selamını iletiyorum. Bu mübarek Ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan birlik ve beraberliğin, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir aydır. Bugün burada soframızı paylaşırken aslında sevgimizi, kardeşliğimizi ve gönül bağlarımızı da güçlendiriyoruz. Engel, bir eksiklik değil hayata başka bir pencereden bakabilme yeteneğidir. Asıl engel zihnimizdeki ve kalbimizdeki ön yargılardır. Oysa bizler sevgiyle, anlayışla her engelin aşılabileceğini biliyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması, hak ettikleri hizmetlere daha kolay ulaşması için varız. Ve var gücümüzle de çalışıyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Bu güzel iftar sofrasında emeği geçen ve bizi bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Cafer Eşen de, "Bu anlamlı günde her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi davet eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun" dedi.