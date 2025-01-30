Engelli esnaf silahlı kavganın ortasında kalarak can verdi

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada arada kalan tekerlekli sandalyedeki yürüme engelli şahıs hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tartışan iki grup, akşam saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi. Her iki taraf da silahla ateş etti.

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YÜRÜME ENGELLİ ŞAHIS KAVGADA ARADA KALDI

Silahlı kavgada G.K. ve S.İ. yaralanırken, bölgede esnaflık yapan ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Metin Hacıoğlu (40) da arada kalarak boynundan ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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METİN HACIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Metin Hacıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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