Bilecik’te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında, faydalanıcı hanelere psikolojik destek sağlanmaya devam ediyor.

İl Müdürü Türkoğlu, "Hizmetin yalnızca fiziksel bakım değil, aynı zamanda ruhsal destek imkânlarını da kapsıyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ailelerinin üzerindeki psikolojik yükü hafifletmek amacıyla bu hizmeti sürdürüyoruz. Psikolojik destek ekiplerimiz, bireysel ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını hanelerde gerçekleştiriyor. Projeyle engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor" dedi.