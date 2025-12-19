Feci olay Digor ilçesinin Varlı köyünde yaşandı. Bu yıl anne ve babasını kaybeden, toprak evde 3 kardeşiyle yaşayan 29 yaşındaki işitme engelli Mehmet Gezer, mutfakta çay demlemek istedi.

Büyük mutfak tüpündeki gaz kaçağının kokusunu fark edemeyen Gezer'in, çakmağı yakmasıyla meydana gelen patlamada evinin büyük bölümü yıkıldı.

Patlamanın etkisiyle ağır yaralanan Gezer'in, çıkan yangında elleri, kolları, bacakları ile yüzünde 2. ve 3. derece yanık oluştu.

Toprak yığınlarıyla dolan evin kapısından güçlükle dışarı çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Gezer, Digor Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Gezer'in, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

YAŞADIĞI KABUS DOLU OLAYI UNUTAMIYOR

Gezer, günler geçmesine rağmen başına gelen talihsiz olayın etkisinden kurtulamadığını söyledi.

Kardeşleriyle eski evde yaşadıklarını anlatan Gezer, "Bu yıl anne ve babamı kaybettik, kardeşlerimle eski toprak evde kalıyoruz. Tüpte gaz kaçağı varmış, hiç fark etmedim. 3-4 defa çakmağı yaktım, aniden patlama oldu. Ev üstüme yıkıldı." dedi.

Gezer, patlamanın etkisiyle evin büyük bölümünün çöktüğünü, o sırada başının da kırıldığını belirtti.

Patlamayla evde yangın çıktığını ve canını zor kurtardığını vurgulayan Gezer, "Tek başıma kapıyı zorladım açtım, evden çıkana kadar her yerim yanmıştı." dedi.