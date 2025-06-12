Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!

Kaynak: İHA
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!

Malatya'da zihinsel engelli gencin sokak ortasında silah kabzasıyla darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi oldular.

Yeşilyurt ilçesinde yüzde 90 zihinsel engelli olduğu belirtilen 42 yaşındaki Yusuf Civelek, sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı. İddiaya göre, Civelek, ziyaret için gittiği ağabeyinden evine dönerken komşusunun saldırısına uğradı.

aw474384-03.jpg

Şahıs elindeki silahın kabzası ile Civelek'i başından darp ederek yere düşürdü. Yerdeyken de vurmaya devam eden şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı. Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrası gencin ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

aw474384-04.jpg​​​​​​​

Oğlunun başına 10'a yakın dikiş atıldığını belirten anne Güllü Civelek, darp raporu aldıklarını ve saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdiklerini ifade etti.

aw474384-01.jpg​​​​​​​

Baba Yusuf Civelek ise saldırgan hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını, şahsın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığını ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

aw474384-02.jpg

Son Haberler
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti
Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti
Brent petrol düştü: İran-ABD gerilimi fiyatları vurdu! (12 Haziran 2025)
Petrol fiyatları geriliyor: 68,78 dolar seviyesinde!
Filenin Efeleri'nin 2. rakibi Hollanda!
Filenin Efeleri'nin 2. rakibi Hollanda!
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!