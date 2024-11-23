Engelli gencin itfaiye eri olma hayali gerçekleşti

Gaziantep'te bilişsel gelişim geriliği olan 17 yaşındaki Efe Cuma Kamalı'nın itfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü. İtfaiye erleriyle bir gün geçiren genç, hem ekipleri vakaya yönlendirdi hem de kendisi vakaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve bilişsel gelişim geriliği olan 17 yaşındaki Efe Cuma Kamalı'nın itfaiye eri olma hayali gerçek oldu. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na başvuran gencin talebi olumlu karşılandı. İtfaiye eri üniforması giyerek itfaiye erleriyle bir gün geçiren Efe Cuma, gelen çağrılara cevap vererek ekipleri hem vakaya yönlendirdi hem de vakaya çıktı. Efe Cuma, bir gün boyunca hayali olan itfaiye erliği yapmanın mutluluğunu yaşadı.