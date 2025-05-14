Engelli gençlerden duygu dolu tören!

Kaynak: İHA
Engelli gençlerden duygu dolu tören!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 engelli birey, temsili askerlik programında yemin ederek ant içti. Kaymakam ise mutlu anlara ortak oldu.

Türkiye genelinde Engelliler Haftası olarak kutlanan 10 Mayıs - 16 Mayıs tarihleri arasında Hatay'da yaşayan engelliler çeşitli etkinliklerle özel hissettiriliyor. Dörtyol Kaymakamlığı ve Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından Hatay'da yaşayan 14 engelli genç için temsili askerlik töreni düzenlendi. Törende, vatani görevlerini temsili olarak yerine getiren gençler onurla yemin etti.

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Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, yemin eden gençlerin törenini gururla izleyerek temsili askerlik görevini yerine getiren gençlerin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

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Törene ayrıca, Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İbrahim Karakulak ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

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