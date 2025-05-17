Engelli gençlerin askerlik sevinci

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda engelli vatandaşlar için "Temsili Askerlik Uygulaması And İçme Töreni" yapıldı.

Törene, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, daire müdürleri, jandarma personeli, vatandaşlar ve engelli yakınları katıldı.

21 ENGELLİ GENÇ ASKER OLMA SEVİNCİNİ YAŞADI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran’ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, 21 engelli vatandaşımız temsili temel askerlik eğitiminin ardından yemin ederek asker olma sevincini yaşadı.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, “Bugün; jandarma genel komutanlığının emirleri doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen, 2025 yılı bir günlük temsili askerlik yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır. Bu tören vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında askerlik görevini ifa eden Mehmetçiklere de seslenen Özer, ”Bugün, sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve sanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi, sanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki, size ihtiyaç duyulduğunda, bu yemini eden her vatan evladı gibi, bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz milletimize, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Engelli erler adına konuşma yapan Jandarma Er Mustafa Sekmen ise engellerinden dolayı askerlik görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayamadıklarını ifade ederek, “Yaşayamadığımız bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir” dedi.

Sekmen, “Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevimizi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek isterdik. Şu anda tarifi imkânsız bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Bu şerefli görevi yaparken şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun diyor, şehit ailelerimize ve gazi olan kardeşlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Bir günlüğüne de olsa bizlere bu şerefli görevimizi yapma fırsatı veren, bu güzellikleri yaşama imkânı sağlayan başta jandarma genel komutanlığı olmak üzere ordu il jandarma komutanlığımıza bütün engelliler adına teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli askerlere terhis belgeleri ve hediyeleri Vali Muammer Erol ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören geçişiyle devam eden program, daha sonra jandarma stantlarının gezilmesiyle sona erdi.