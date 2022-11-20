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Engelli kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Sivas'ta müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 05:30
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Engelli kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Engelli kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Mısmılırmak Mahallesi Cihangir Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, engelli olduğu öğrenilen Yusuf Delice yaşamını yitirdi.

Delice'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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