﻿Engelli kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mısmılırmak Mahallesi Cihangir Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, engelli olduğu öğrenilen Yusuf Delice yaşamını yitirdi.
Delice'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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