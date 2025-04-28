Erdoğan'dan Özel'e deprem tepkisi: İstanbul'un yolunu beş gün sonra hatırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana gündem maddeleri arasında deprem, ekonomi ve terörsüz Türkiye olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk. Rabbim kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

"GAZZE FİLİSTİN HALKININDIR"

İstanbul’da Filistin’i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze’de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞ HIZI BAKIMINDAN KRİTİK BİR KAVŞAĞA GELMİŞTİR"

Ülkemiz genelinde 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz ve yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek, yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.

Bundan 31 yıl önce başlayan uzay maceramız Türksat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Pakistan’la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimizle süreci yakından izliyoruz. 23 Nisan’da yüzlerce çocuğu TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği vesilesiyle Külliyemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadık.

UEFA gençlik liginde finale yükselen Trabzonspor U19 takımımıza bu akşam Barcelona ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum.

İran’da bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Yarın Türkiye-İtalya dördüncü hükumetler arası zirve toplantısı için İtalya’ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest’te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacağız.

İSTANBUL DEPREMİ

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum.

Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panikle düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Dün de Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık.

Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor yine burada Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımız ve babalarına Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul’a gönderdim hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık. 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptık. Toplam altı hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir.

İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul’a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

30 Nisan Çarşamba günü 1380 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI İSTANBUL’UN YOLUNU ANCAK BEŞ GÜN SONRA HATIRLADI"

Muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin ise vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik, fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz millete saygımızın bir gereği olarak sükûnet ettikçe muhataplarımız çok daha pervasız daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Bunu geçmişte afetlerde defalarca yaşadık, maalesef yine yaşıyoruz.

Ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul’un yolunu ancak beş gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul’un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı.

Yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni skandallar üzerine bant çekmek için İstanbul'a geldi. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara’dan takip ettik ardından akşamüstü İstanbul’a geçerek AFAD’la ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık talimatlarımızı verdik.

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağız. Dolayısıyla bugün bu konuya girmeyeceğim. Bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık ama biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık. Bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz.