Engelliler Haftası'nda Kezban Kaya'nın ambulans hayali gerçek oldu

Kaynak: İHA
Engelliler Haftası'nda Kezban Kaya'nın ambulans hayali gerçek oldu
Tekirdağ'da uzun yıllardır ambulansta çalışma hayali kuran 23 yaşındaki Kezban Kaya, Engelliler Haftası'nda bu hayalini gerçekleştirdi.

Mental bozukluğu olan Kezban Kaya'nın dileği için Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi ve Ambulans Servisi yetkilileri harekete geçti. Özel sağlık çalışanı kıyafetleri giyen Kaya, ambulansla kısa bir tur attı ve telsizle anonslar yaparak mutluluğunu gözlerine yansıttı.

Temsili olarak Acil Tıp Teknisyeni olan genç kız, şehir turunun ardından Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi önünde senaryo gereği bir hastaya müdahale etti. Kaya, hastanın kontrollerini yaptıktan sonra sağlık ekibiyle birlikte hastayı ambulansa bindirdi.

"Bugün doktor oldum" diyen Kezban Kaya, "Mehmet ağabeyime teşekkür ederim. Doktor olmak çok güzel bir duyguydu. Hastaya müdahale yaptım. Tansiyonunu ölçtüm. Nabzına baktım. Trafikte de anonslar yaparak yolları aştım. Hastayı iyileştirdim" şeklinde konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar ise, "Kezban bir yıldır 'Ambulansçı olacağım' diyordu. Bu sene onun hayalini gerçekleştirdik. Seneye daha farklı hayallerimize ulaşmayı umuyoruz" dedi.

Ambulans yetkilileri, gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin güzel bir duygu olduğunu belirtirken, özel çocuklara destek olmanın önemine vurgu yaptılar.

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