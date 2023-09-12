Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler

Bu yıl 92’ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlik Alanı'nda yer alan Engelli Farkındalık Merkezi standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alanda yer alan parkurda, bedensel, görme ve işitme engelli bireylerin yaşadıklarını, karşılaştıkları zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

KAYNAK: İHA
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler

İzmir Enternasyonal Fuarı, bilinçlendirici ve farkındalık sağlayan etkinlikleri ile de dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Engelsiz İzmir hedefi ve “Başka bir engelli politikası mümkün” anlayışı doğrultusunda Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Engelsizizmir Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Engelli Farkındalık Merkezi standı, engelli olmayan bireylerin, engellilerin hayatı ile ilgili empati geliştirmesini sağladı.

aw028895-01.jpg

Engelli bireylerin karşılaştıkları sıkıntıları, engelleri tanımak, bunları yaşatarak, uygulayarak hissettirmek ve böylece farkındalık oluşturarak engellilik konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen alanda; tekerlekli sandalye, karanlık oda parkurları ile işaret dili eğitimi yer aldı. Katılımcılar, işaret dilinin ne olduğunu, tekerlekli sandalyedekilerin günlük yaşamında karşılaştığı zorlukları, görme engellilerin hayatı nasıl algıladığını deneyimledi. Katılımcılar, karanlık oda parkurunda İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi’nden getirilen eserleri dokunarak deneyimleme fırsatı da buldu.

aw028895-02.jpg


Alanda, “Elim Sende Farkındalık Projesi” hakkında da bilgi verilip ziyaretçilerin katılımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefleyen Türkiye’ye örnek olan Elim Sende Farkındalık Projesi, İzmir’in ilçelerinin yanında, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gönüllü gençleri ve çocukları bir araya getiriyor. Proje, çocukların farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedeflerken çocuk ve gençlerin üretkenliği, sanat çalışmaları ile destekleniyor. Böylelikle engelli farkındalığı başta olmak üzere sosyal yaşama katkı sağlamaları, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran projeler üretmeleri de amaçlanıyor. Ziyaretçiler, ayrıca, İzmir’in farklı lokasyonlarında yer alan engelli farkındalık merkezleri, ebeveyn merkezi ve eğitim destek merkezleri hakkında da bilgi aldı.

aw028895-03.jpg

aw028895-05-1.jpg

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Güncel
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı Güncel
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü Güncel
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif Ekonomi
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor Güncel
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor