Engelsiz Aslanlar Avrupa'yı fethetti! Çifte kupa sevinci

Düzenleme: Kaynak: AA
Engelsiz Aslanlar Avrupa'yı fethetti! Çifte kupa sevinci

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Türkiye şampiyonluğunun ardından İtalya’daki EuroCup 1 turnuvasında da zirveye ulaşarak çifte kupa zaferi elde etti.

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Türkiye’de şampiyonluğun ardından İtalya’nın Sassari kentinde düzenlenen EuroCup 1 turnuvasında da zirveye ulaştı.

Engelsiz Aslanlar, IWBF EuroCup 1 finalinde Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, mücadeleyi 64-57 kazanarak lig şampiyonluğunun ardından Avrupa’da da kupa sevinci yaşadı.

Pala Serradimigni’de oynanan karşılaşmaya Galatasaray Fuzul; Lee Manning, Ferit Gümüş, Mahdi Abbasi, Burak Aygan ve Enes Bulut ilk beşiyle başladı. İlk periyodu 20-14 önde tamamlayan temsilcimiz, ilk yarıyı 35-31 üstünlükle kapattı. Son çeyreğe 49-41 önde giren Engelsiz Aslanlar, maçı 64-57 kazanarak EuroCup 1 şampiyonluğunu elde etti.

Final maçında Galatasaray Fuzul’ün en skorer oyuncusu 17 sayıyla Mücahit Günaydın oldu. Lee Manning 14, Enes Bulut 13, Mahdi Abbasi 12 ve Ferit Gümüş 8 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Engelsiz Aslanlar, 2024-2025 sezonunu hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğuyla çifte kupa zaferiyle noktaladı.

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