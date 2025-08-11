“Engelsiz İletişim” adlı projeleriyle TEKNOFEST’te finale kaldılar

Bilecik / Serhat KAYA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerinden oluşan “Engel Tanımaz” takımı, TEKNOFEST 2025 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Üniversiteyi temsilen başvurdukları “Engelsiz İletişim” adlı projeleriyle finale kalmaya hak kazanan ekip, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek olan final etabında yarışacak.

Engelli bireyler arasındaki iletişim engelini ortadan kaldırmayı hedefleyen proje, özellikle işitme ve görme engelli bireylerin karşılıklı olarak anlaşabilmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir web uygulaması geliştirilmesini kapsıyor. Geliştirilen sistem, işitme engelli bireyin işaret diliyle verdiği mesajı metne ve sese çevirirken, görme engelli bireyin sesli mesajını metne ve işaret diline dönüştürebiliyor. Böylece, iki farklı engel grubunun birbirleriyle gerçek zamanlı iletişim kurabilmesi mümkün hale geliyor.

Proje ekibinin danışmanlığını, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun üstleniyor. Takım kaptanlığını İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Muhammed Veysel Erkoyuncu yaparken; takım üyeleri arasında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri öğrencisi Selim Çakır, Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi Zühal Güdek ile özel eğitim öğretmeni Osman Akyüz yer alıyor.

Ekim 2024’te çalışmalarına başlayan “Engel Tanımaz” takımı, yerli ve özgün algoritmalar kullanarak yüksek doğrulukta çalışan, kullanıcı dostu ve erişilebilirlik odaklı bir sistem ortaya koydu. Proje, yalnızca teknolojik bir çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal katılımı artırma ve engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltme amacı taşıyor.